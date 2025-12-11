Consiglio ministri ok al Milleproroghe

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe, un testo omnibus composto da 16 articoli che introduce variazioni su diversi settori, tra cui Lep, intercettazioni, agevolazioni per i giovani, multe stradali e nomine dei commissari. La misura mira a prorogare e modificare numerose disposizioni in scadenza o in fase di attuazione.

La riunione a Palazzo Chigi è durata meno di 30 minuti.

