Consiglio ministri ok al Milleproroghe

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe, un testo omnibus composto da 16 articoli che introduce variazioni su diversi settori, tra cui Lep, intercettazioni, agevolazioni per i giovani, multe stradali e nomine dei commissari. La misura mira a prorogare e modificare numerose disposizioni in scadenza o in fase di attuazione.

19.20 Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Milleproroghe. Il provvedimento omnibus in 16 articoli introduce, tra le altre cose, norme su Lep, intercettazioni, decontribuzioni per i giovani, multe stradali e nomine dei commissari. La riunione a Palazzo Chigi è durata meno di 30 minuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Incontro USIC – Presidenza del Consiglio dei Ministri (9 dicembre 2025) Oggi l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri ha partecipato all’incontro ufficiale con le sigle del Comparto Difesa e Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un appunt - facebook.com Vai su Facebook

CONSIGLIO MINISTRI ISTRUZIONE #UE - Bruxelles, 27 Novembre 2025 Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto oggi a Bruxelles al Consiglio dei Ministri #Istruzione sul ruolo della istruzione tecnica e professionale nel garantir Vai su X

Terminato il Consiglio dei ministri, approvato il decreto Milleproroghe - È previsto anche l'esame preliminare di due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per ... Scrive ansa.it

Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoli - Dai Lep allo scudo penale per i medici, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali ... Come scrive ilmessaggero.it