Consiglio di Stato | stop alle offerte extra-Ue oltre il 50% nei settori strategici

Roma, 11 dicembre 2025 – Una soglia che pesa, un principio che resta, una scelta che traccia la rotta: l’Europa - anche tra una stilettata e l’altra da Washington - può difendersi. Con la sentenza n. 95752025, il Consiglio di Stato conferma che negli appalti dei settori strategici (acqua, gas ed energia) è legittimo respingere le offerte in cui oltre la metà dei prodotti proviene da mercati extraeuropei senza reciprocità con Bruxelles. Un messaggio chiaro alla concorrenza globale: le gare pubbliche non sono un campo neutro, ma uno spazio in cui tutelare filiere, occupazione e qualità industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net