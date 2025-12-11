Consiglio di Stato | stop alle offerte extra-Ue oltre il 50% nei settori strategici
Il Consiglio di Stato ha stabilito il divieto di offerte extra-Ue superiori al 50% nei settori strategici, rafforzando il principio di tutela nazionale. La decisione sottolinea l’importanza di preservare le risorse e gli interessi europei, segnando una linea di difesa anche in un contesto internazionale complesso.
Roma, 11 dicembre 2025 – Una soglia che pesa, un principio che resta, una scelta che traccia la rotta: l’Europa - anche tra una stilettata e l’altra da Washington - può difendersi. Con la sentenza n. 95752025, il Consiglio di Stato conferma che negli appalti dei settori strategici (acqua, gas ed energia) è legittimo respingere le offerte in cui oltre la metà dei prodotti proviene da mercati extraeuropei senza reciprocità con Bruxelles. Un messaggio chiaro alla concorrenza globale: le gare pubbliche non sono un campo neutro, ma uno spazio in cui tutelare filiere, occupazione e qualità industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
È ufficiale: il nostro Angelo Cambiano è stato eletto componente del Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle Orgoglio siciliano ? Buon lavoro ad Angelo e a tutti i nuovi componenti - facebook.com Vai su Facebook
Campagne “Stop gender nelle scuole”, il Consiglio di Stato conferma il divieto di affissione: legittimo limitare i messaggi che trasformano la scuola in “luogo di paura” Vai su X
Leggi anche: Cultura e gemellaggi | presentato a Palazzo Gambacorti il libro Pisa et Saint-Tropez
Leggi anche: Foligno via libera alla tassa di soggiorno
Consiglio di Stato: stop alle offerte extra-Ue oltre il 50% nei settori strategici - Via libera alla tutela della filiera europea con la stretta sulla concorrenza sleale in acqua, gas ed energia. Lo riporta quotidiano.net
Consiglio di Stato: stop alla concorrenza sleale nei settori strategici – tutela per industria e lavoro europeo - La sentenza conferma la facoltà di escludere offerte con oltre il 50% di prodotti extra- Riporta energiaoltre.it