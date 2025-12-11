Consiglio dei Ministri | nominati i nuovi prefetti a Brindisi arriva Guido Aprea

Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato le nuove nomine dei prefetti, tra cui spicca l'arrivo di Guido Aprea a Brindisi. Già commissario prefettizio e Segretario generale dell'Autorità portuale, Aprea assumerà il ruolo di prefetto nel capoluogo brindisino, consolidando la sua presenza istituzionale nella città.

BRINDISI - Il Consiglio dei Ministri ha nominato i nuovi prefetti: a Brindisi arriva Guido Apresa, già commissario prefettizio nel capoluogo Brindisino e Segretario generale dell'Autorità portuale di Brindisi. Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi da aprile 2024, è destinato a Pescara.

