Consigli Fantacalcio 15 giornata | top 5 giocatori da schierare e 5 da evitare

La 15ª giornata di Serie A presenta sfide interessanti per gli appassionati di Fantacalcio, con incroci difficili, emergenze tra le grandi e opportunità provenienti dalle squadre meno quotate. Ecco i consigli sui 5 giocatori da schierare e i 5 da evitare per ottimizzare la propria rosa e massimizzare i punti.

La 15ª giornata di Serie A porta in dote incroci delicati, emergenze in diverse big e possibili sorprese dalle “provinciali”. Tra ballottaggi aperti, assenze pesanti e giocatori in rampa di lancio, ecco i consigli fantacalcio 15 giornata gara per gara. Lecce – Pisa Da schierare: • Berisha (Lecce): con il ritorno al 4-3-3 può incidere maggiormente, sia per bonus che per voti solidi. • Banda (Lecce): se parte titolare resta il giocatore più imprevedibile dei salentini. • Aebischer (Pisa): garanzia di minutaggio e possibili bonus da inserimenti. Da evitare: • Difesa del Lecce: il Pisa riparte veloce e la linea giallorossa sta soffrendo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Lautaro e Thuram i +3 che volevamo vedere in questo weekend ? #InterComo #Fantacalcio #ConsigliFantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

Consigli fantacalcio, chi schierare nella 15^ giornata: Zapata è tornato “Panteron” - I nostri consigli fantacalcio su chi schierare, chi evitare e le possibili sorprese della 15^ giornata di Serie A ... Scrive calciodangolo.com

Consigli fantacalcio 15^ giornata: Scamacca, Calha, Immobile, Diao, Gudmundsson, Openda, Leao, Dybala e Gosens: chi gioca e chi no - Archiviato il 14° turno di Serie A, occhio alle novità della prossima 15^ giornata. Secondo fantamaster.it