Consegnate dal Questore Caruso le medaglie di commiato

Nelle scorse ore, nella sala conferenze della Questura di Frosinone, si è tenuta una cerimonia di commiato in occasione del pensionamento del personale della Polizia di Stato. Il Questore Caruso ha consegnato le medaglie di riconoscimento ai dipendenti in uscita per raggiunti limiti di età, celebrando così il loro servizio e dedizione.

Nelle ore scorse nella sala conferenze della Questura, si è svolta la cerimonia di commiato per il personale collocato in quiescenza per limiti di età della Polizia di Stato, al quale è stata consegnata, dal Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, la medaglia recante la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Luigi Palamara Front Page. . Ammonimento al giornalista: la richiesta shock al Questore di Reggio Calabria L'editoriale di Luigi Palamara C’è sempre qualcuno — nella Reggio Calabria dei piccoli potentati e delle grandi paure — che tenta di zittire chi scrive. - facebook.com Vai su Facebook

Il Questore Caruso consegna le medaglie di Commiato - Questa mattina, nella sala conferenze della Questura, si è svolta la cerimonia di commiato per il personale collocato in quiescenza per limiti di età della Polizia di Stato, al quale è stata consegnat ... Si legge su ciociariaoggi.it