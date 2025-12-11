Confronto Volenterosi-Trump Ma Donald | Usa stanchi di Kiev

Un confronto tra Volenterosi e Trump si apre in un contesto di tensioni internazionali. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono stanchi di Kiev, mentre l'Unione Europea cerca di riposizionarsi sul capitolo degli asset russi congelati, con l'obiettivo di finanziare ulteriormente l'aiuto a Kiev.

L'Ue prova a dare una sterzata al capitolo asset russi congelati, con cui Bruxelles punta a finanziare Kiev. E non solo la sua azione militare ma la macchina statale gialloblù che l'anno prossimo rischia di trovarsi in ginocchio. Con il contachilometri giunto ormai a ridosso di quelli consentiti, per non far andare fuori giri la strategia finora perseguita, si punta dunque a consegnare al Consiglio europeo del 18-19 dicembre, e cioè ai capi di Stato e di governo che dovranno assumere decidere se immobilizzare definitivamente fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani, quell'agognata "soluzione" che gli sherpa definiscono "creativa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Confronto Volenterosi-Trump. Ma Donald: "Usa stanchi di Kiev"

Kiev risponde al piano Usa. Trump, 'pazienza finita, duro confronto con europei' - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano. ansa.it scrive

I Volenterosi incalzano Trump sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana. E il presidente Usa attacca Zelensky - Il premier canadese Carney e i leader europei spingono perché Kiev valuti la cessione in cambio di garanzie Si cerca, freneticamente, una soluzione di compromesso tra americani, europei e ucraini. Scrive msn.com

