Confronto in Regione sulla Gambro Vantive un piano industriale non prima del 31 marzo

In Regione si apre il confronto sulla situazione di Gambro Vantive, con un rinvio della presentazione del piano industriale al 31 marzo. Le parti attendono chiarimenti e strategie concrete per il futuro dell’azienda, in un contesto di incertezza e attesa di sviluppi che possano garantire stabilità e prospettive di crescita.

"Prendiamo atto che il gruppo di cui fa parte Gambro Vantive si sia preso tempo fino al 31 di marzo per presentare un piano industriale concreto e fattivo. La Regione intende raccogliere la preoccupazione delle lavoratrici, dei lavoratori e del territorio e seguire tutto il percorso.

