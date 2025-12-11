Confindustria Piccola Industria | nella nuova squadra di Bianchi c’è anche Matteo Assolari

Nella recente nomina, Fausto Bianchi ha presentato la nuova squadra di presidenza della Piccola Industria di Confindustria, includendo anche Matteo Assolari. Questa composizione segna un passo importante per il settore, rafforzando l’impegno e la rappresentanza delle imprese di piccole dimensioni. Ecco i dettagli sulla nuova squadra e le sue prospettive future.

Il nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria, Fausto Bianchi, ha annunciato la composizione della squadra di presidenza che lo affiancherà per il mandato. Tra i componenti c’è anche Matteo Assolari, vice-presidente di Confindustria Bergamo, al quale sarà affidato il Business Continuity. “Le nomine – commenta il presidente Fausto Bianchi – danno forma a una squadra che unisce competenza, visione e una profonda attenzione ai territori e al valore delle piccole imprese, puntando con forza sul tema della crescita, centrale nel programma di questa presidenza. Ho scelto persone capaci di rappresentare le esigenze reali delle imprese e di interpretare le sfide e le transizioni in atto, in particolare quella generazionale, come leve per costruire il futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it