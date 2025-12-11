Confindustria Nautica Formenti | Fare sistema per rafforzare blue economy

Confindustria Nautica ha convocato l’Assemblea annuale dei Soci presso la Camera dei Deputati, concentrandosi su strategie condivise e collaborazioni istituzionali per promuovere e rafforzare la blue economy italiana. L’incontro ha rappresentato un’occasione per discutere gli scenari e le sfide che coinvolgono l’industria nautica nel contesto nazionale e internazionale.

