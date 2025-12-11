Confesercenti chiede il rinvio dei lavori stradali a Corso Europa dopo l’Epifania

Confesercenti propone di posticipare dopo l’Epifania i lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Europa e via Dorso ad Avellino, ritenendo l’intervento positivo ma preferendo evitare disagi durante il periodo festivo. La richiesta mira a garantire una migliore gestione dei cantieri e minimizzare i disagi per commercianti e cittadini.

“I lavori di rifacimento del manto stradale in Corso Europa e in via Dorso, predisposti dal Comune di Avellino, sono sicuramente un intervento positivo, ma chiediamo al commissario prefettizio dell’ente, Giuliana Perrotta, di rinviarne l’inizio dopo l’Epifania, per evitare che si trasformi in un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

