Conferenza stampa Chivu pre Genoa Inter | ecco quando parlerà il tecnico
Il tecnico Chivu terrà una conferenza stampa pre-Genoa Inter, offrendo aggiornamenti su temi, scelte e stato della squadra in vista della sfida al Ferraris. L'evento permetterà di conoscere le prospettive e le strategie dell'Inter prima dell'importante appuntamento di campionato.
Inter News 24 Conferenza stampa Chivu pre Genoa Inter: il tecnico rumeno anticiperà temi, scelte e stato della squadra alla vigilia della sfida del Ferraris. La preparazione alla prossima sfida di Serie A entra nel vivo per i nerazzurri, attesi domenica 14 dicembre alle 18:00 al Ferraris per affrontare il Genoa in un match valido per la quindicesima giornata di campionato. La squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione sulla panchina della Beneamata, è chiamata a reagire dopo un periodo ricco di impegni e a dare continuità al percorso in classifica. Come da tradizione, alla vigilia dell’incontro sarà il tecnico a prendere la parola davanti ai media. 🔗 Leggi su Internews24.com
