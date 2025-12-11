Conferenza dei Consigli comunali della Toscana incontro a Palazzo Vecchio
Il 11 dicembre 2025, a Palazzo Vecchio di Firenze, si è tenuta la Conferenza dei Consigli comunali della Toscana, con la partecipazione di oltre 40 rappresentanti dei comuni della regione. L'incontro si è svolto nella Sala Duecento, offrendo un'occasione di confronto e collaborazione tra le diverse amministrazioni locali toscane.
Firenze, 11 dicembre 2025 - Erano oltre 40 ieri nella Sala Duecento di Palazzo Vecchio i presenti per la Conferenza dei Consigli comunali della Toscana. Un appuntamento molto partecipato promosso da Anci Toscana e aperto da Cosimo Guccione, coordinatore e presidente dell’assemblea fiorentina, che ha sottolineato l’importanza di costruire una rete stabile tra i presidenti dei consigli comunali toscani e di valorizzarne il ruolo. Sono 118 in Toscana i presidenti dei consigli comunali: attualmente solo 33 tra loro sono donne e 20 hanno meno di 35 anni. A inizio lavori ha portato un saluto anche la presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi, che ha espresso la propria disponibilità ad avviare un percorso di dialogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
