Conferenza Consigli comunali della Toscana | Serve un riconoscimento più forte

La Conferenza dei Consigli comunali della Toscana si è riunita a Firenze, presso Palazzo Vecchio, per discutere di questioni di rilievo regionale. Coordinata da Cosimo Guccione, l'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Stefania Saccardi, che ha sottolineato l'importanza di un riconoscimento più forte per i territori.

FIRENZE – Conferenza dei Consigli comunali della Toscana a Palazzo Vecchio, a Firenze. Conferenza coordinata da Cosimo Guccione, presidente Consiglio comunale Comune di Firenze, aperta con il saluto istituzionale di Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale della Toscana, che ha espresso la propria disponibilità ad avviare un percorso di dialogo. Appuntamento promosso da Anci Toscana presieduta dalla sindaca Susanna Cenni. Guccione nominato coordinatore della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali della Toscana pochi mesi fa, nel maggio scorso. Vice coordinatore Antonello Antonelli, presidente del consiglio comunale di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Oggi, alla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa a Strasburgo, 27 Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno approvato una dichiarazione congiunta sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La dichiarazione sottolinea la nece Vai su X

Convocazione del Consiglio Metropolitano e della Conferenza Metropolitana il 10 Dicembre Dalle 9 in Palazzo Medici Riccardi https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=395759 #consigliometropolitano #cittàmetropolitanadifirenze archivio Antonello S - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza dei Consigli comunali della Toscana, incontro a Palazzo Vecchio - Il coordinatore Cosimo Guccione: “Serve un più forte riconoscimento per le assemblee elettive che sono il cuore della democrazia dei nostri Comuni” ... Lo riporta msn.com

Ciacci alla Conferenza dei Consigli comunali della Toscana - Si svolge oggi pomeriggio, mercoledì 10 dicembre, presso la Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio a Firenze, la Conferenza dei Consigli comunali ... Scrive ilcittadinoonline.it