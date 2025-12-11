Conference la Fiorentina torna al successo

La Fiorentina riporta il sorriso sui propri tifosi grazie a una vittoria fondamentale in Conference League. Nel terzo turno del girone unico, i viola hanno battuto la Dinamo Kiev per 2-1, conquistando punti preziosi e consolidando la loro posizione nel torneo. Una prestazione che testimonia il crescente entusiasmo e la determinazione della squadra toscana.

La Fiorentina torna al successo, il terzo nel girone unico di Conference League, battendo per 2-1 la Dinamo Kiev. Una vittoria importante sia per continuare a sperare nel passaggio diretto agli ottavi di finale, sia per il morale dopo il periodo nerissimo in serie A e l'allarmante ultimo posto. Decide il subentrato Gudmundsson al termine di una prestazione non certo brillante degli uomini di Vanoli, con il tecnico viola che almeno può consolarsi per l'aver ritrovato i gol dei suoi migliori attaccanti. Rispetto alla sconfitta di sabato scorso contro il Sassuolo i gigliati sono scesi in campo dal 1' con sette novità fra cui quella più sorprendente l'inserimento di Richardson a centrocampo, mentre in attacco non solo Dzeko affianca Kean, ma viene anche scelto come capitano.

