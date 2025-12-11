Conference Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1
La Fiorentina torna alla vittoria dopo quasi due mesi, superando 2-1 la Dinamo Kiev al 'Franchi'. Una prestazione importante in una partita ricca di emozioni, che segna un passo avanti per i viola nel percorso stagionale.
La Fiorentina, dopo quasi 2 mesi, torna alla vittoria piegando 2-1 gli ucraini della Dinamo Kiev al 'Franchi'. I toscani sbloccano la partita già al 18': cross di Dodo per la capocciata vincente di Kean. Tentativi di Dzeko e dello stesso attaccante azzurro. Nella ripresa reazione degli ucraini che pareggiano grazie al gran destro da fuori area di Mykhaylenko (55'). Fiorentina di nuovo avanti al 74' col neoentrato Gudmundsson,più lesto di tutti a ribadire in rete una respinta del portiere Nescheret su colpo di testa di Kean.
