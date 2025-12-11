Conegliano strapazza il Dentil e firma il tris al Mondiale per Club | semifinale da prima della classe

Conegliano conquista la sua terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club, superando il Dentil Praia Clube con un netto 3-0. La squadra italiana chiude la fase a gironi con un percorso impeccabile e si prepara con fiducia per le semifinali, dimostrando di essere una delle protagoniste più forti della competizione a San Paolo.

Conegliano ha strapazzato il Dentil Praia Clube con un perentorio 3-0 (25-12; 25-19; 25-20), infilando la terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club di volley femminile e chiudendo con un perentorio cammino netto la fase a gironi della rassegna iridata in corso di svolgimento a San Paolo (Brasile). Dopo aver travolto le poco quotate statunitensi dell’Orlando Valkyries e le modeste egiziane dello Zamalek, l’asticella si è alzata per le Campionesse d’Europa, che non hanno però avuto problemi a regolare le padrone di casa e a meritarsi il primo posto nella classifica del gruppo B proprio davanti alle Campionesse del Sudamerica. 🔗 Leggi su Oasport.it