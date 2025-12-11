Condò non ha dubbi sulla Juventus | Ho una sensazione su questa squadra McKennie è l’unico giocatore della rosa di Spalletti che…

Condò analizza la situazione attuale della Juventus, evidenziando come il peso del passato possa rappresentare un ostacolo mentale. A suo avviso, McKennie si distingue come l’unico giocatore della rosa di Spalletti capace di trovare la giocata vincente, libero dalle pressioni che affliggono il resto della squadra.

Condò individua nel peso del passato il blocco mentale della squadra e loda il texano: l'unico libero da pressioni che riesce a trovare la giocata vincente. La vittoria sofferta contro il Pafos ha scatenato riflessioni profonde non solo sul piano tattico, ma anche su quello emotivo e mentale che sta condizionando la stagione della Juventus. Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condó ha offerto una chiave di lettura molto interessante, spostando il focus dai moduli alla psicologia dei calciatori bianconeri. Secondo il noto giornalista, il problema principale che impedisce alla squadra di esprimersi con fluidità è una sorta di cappa invisibile che grava sulle spalle dei protagonisti, inibendone il talento.

