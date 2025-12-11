Condannato a 15 anni il medico che curò Messina Denaro durante la latitanza

Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di carcere Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. La sentenza riguarda il ruolo svolto durante la latitanza di Messina Denaro, evidenziando un importante passaggio nel procedimento giudiziario legato alla vicenda.

La decisione del tribunale di Marsala. Il tribunale di Marsala ha inflitto 15 anni di reclusione ad Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Secondo i giudici, il professionista avrebbe fornito un contributo determinante alla lunga latitanza del boss Matteo Messina Denaro, garantendogli assistenza sanitaria e copertura. Il ruolo dell'accusa. A sostenere l'impianto accusatorio in aula è stato il pm Gianluca De Leo, che ha ricostruito il sistema di complicità che avrebbe permesso all'ex superlatitante di continuare le proprie cure senza essere individuato.