Condannato a 15 anni il medico che curò Messina Denaro durante la latitanza
Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di carcere Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. La sentenza riguarda il ruolo svolto durante la latitanza di Messina Denaro, evidenziando un importante passaggio nel procedimento giudiziario legato alla vicenda.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale di Marsala. Il tribunale di Marsala ha inflitto 15 anni di reclusione ad Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Secondo i giudici, il professionista avrebbe fornito un contributo determinante alla lunga latitanza del boss Matteo Messina Denaro, garantendogli assistenza sanitaria e copertura. Il ruolo dell’accusa. A sostenere l’impianto accusatorio in aula è stato il pm Gianluca De Leo, che ha ricostruito il sistema di complicità che avrebbe permesso all’ex superlatitante di continuare le proprie cure senza essere individuato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione. Tumbarello ebbe in cura il boss durante la latitanza. #ANSA Vai su X
Sentenza in Appello per Giovanni Rendina. Per il delitto è stato condannato in primo grado a 30 anni anche il complice Salvatore Allard. L'agente, libero dal servizio, intervenne per sventare una rapina ad una gioielleria - facebook.com Vai su Facebook
Condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro: “Conosceva la sua vera identità” - Secondo i giudici, il medico che curò Andrea Bonafede, il nome dietro a cui si nascondeva il boss latitante Messina Denaro, sarebbe stato ... Come scrive fanpage.it
Mafia, stangata al medico di Campobello: 15 anni per aver aiutato Messina Denaro - Il tribunale di Marsala, provincia di Trapani, ha condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, il medico che avrebbe curato il paziente Andrea Bonafede, ... Scrive iltempo.it