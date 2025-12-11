Concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri | al via le selezioni

Sono aperte le selezioni per il concorso dedicato a 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, destinato al reclutamento in servizio permanente. Le procedure sono state avviate a Roma l’11 dicembre 2025, segnando un’importante opportunità per coloro che aspirano a entrare nell’istituzione.

Roma, 11 dicembre 2025 – Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando ( scritte di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e, infine, il tirocinio ). Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’organizzazione al completo servizio della comunità, il cui motto distintivo “ nei secoli fedele ”, racchiude tutti quei valori che devono contraddistinguere ogni uomo e donna che indossa la sua prestigiosa uniforme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

