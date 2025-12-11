Concorso nei carabinieri | al via il bando per l' assunzione di 65 allievi ufficiali

È stato pubblicato il bando per il concorso nei Carabinieri, che prevede l’assunzione di 65 allievi ufficiali. Le procedure di selezione e arruolamento sono ora avviate, offrendo opportunità di ingresso nel servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine.

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana e di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Concorso nei carabinieri: al via il bando per l'assunzione di 65 allievi ufficiali

