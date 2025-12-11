Concorso ministero della Cultura 1.800 posti indeterminati | requisiti e come fare domanda

È stato pubblicato il concorso del Ministero della Cultura, che offre 1.800 posti a tempo indeterminato destinati ai diplomati. L'opportunità rappresenta un'importante occasione di inserimento nel settore culturale e richiede il rispetto di specifici requisiti. Di seguito, tutte le informazioni su come partecipare e presentare la domanda.

È stato pubblicato il tanto atteso concorso per diplomati al Ministero della Cultura (MiC), con un totale di 1.800 posti disponibili in tutta Italia. Gestito dalla Commissione Ripam e da Formez PA, il bando è strutturato su due percorsi distinti. La scadenza per entrambi è fissata alle 23:59 del 10 gennaio 2026, esclusivamente tramite la piattaforma InPA. I percorsi disponibili e la distribuzione dei posti per regione. Queste assunzioni, a tempo indeterminato, rientrano nel piano complessivo di potenziamento dell’organico del MiC. Il concorso si divide in due percorsi paralleli: codice 01 – assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza (1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso ministero della Cultura, 1.800 posti indeterminati: requisiti e come fare domanda

