Concorso docenti PNRR3 | si attenderà scioglimento della riserva per voto minimo e prove orali? Neoabilitati prendono tempo?

Il concorso docenti PNRR3 si avvicina a una possibile impasse, tra attese di scioglimento della riserva e prove orali. I bandi DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025 fissano al 2 febbraio 2026 il termine per confermare il titolo di abilitazione o specializzazione. La situazione potrebbe creare ritardi e incertezze nel percorso di assunzione.

Il Concorso docenti PNRR3 rischia di entrare in un cortocircuito: i bandi DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025 hanno posto al 2 febbraio 2026 il termine ultimo per lo scioglimento della riserva per titolo di abilitazione o specializzazione conseguito entro il 31 gennaio 2026. In realtà tanti candidati hanno già conseguito il titolo o comunque lo conseguiranno ben prima del 31 gennaio. Cosa fare: dichiarare subito il titolo o rinviare, rimandando anche la convocazione per la prova orale? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

