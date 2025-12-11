Concorso docenti PNRR3 prova orale scuola secondaria Griglia di valutazione e quadri di riferimento elaborati dalla Commissione

Il concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria prevede una prova orale valutata secondo specifici quadri di riferimento elaborati dalla Commissione Nazionale. In questo articolo vengono presentati la griglia di valutazione e i criteri di riferimento, in conformità con il DDG n. 2939/2025, per accompagnare candidati e docenti nel percorso di preparazione e valutazione.

Nell'ambito del DDG n. 29392025 sono stati pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la Commissione nazionale ha pubblicato i Quadri di riferimento per la prova orale infanzia e primaria DDG n. 2938/2025. Vai su X

Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla. https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-la-prova-orale-chi-partecipa-come-si-svolge-almeno-70-100-per-superarla-lo-speciale/ - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: si attenderà scioglimento della riserva per voto minimo e prove orali? Neoabilitati “prendono tempo”? - Il Concorso docenti PNRR3 rischia di entrare in un cortocircuito: i bandi DDG n. Come scrive orizzontescuola.it

Prova orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti. Scrive ticonsiglio.com