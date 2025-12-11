Concorso di racconti ' Piero Breveglieri' | l' ecologia è il tema di questa edizione
La sesta edizione del concorso di racconti 'Piero Breveglieri' si concentra sul tema dell'ecologia, promuovendo valori di rispetto e armonia con l'ambiente. Un'occasione per riflettere sull'importanza di vivere in sintonia con la natura, ispirata dalla figura di Breveglieri, esempio di altruismo e dedizione al prossimo.
Parlerà il linguaggio dell’ecologia, del rispetto e di un ritorno ad una vita armonica con l’ambiente, la sesta edizione del concorso ‘Piero Breveglieri’, dedicato ad una figura molto importante per il territorio e rimasta di esempio e di ispirazione per l’aiuto al prossimo. Il titolo della sesta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
