Concorso di racconti ' Piero Breveglieri' | l' ecologia è il tema di questa edizione

La sesta edizione del concorso di racconti 'Piero Breveglieri' si concentra sul tema dell'ecologia, promuovendo valori di rispetto e armonia con l'ambiente. Un'occasione per riflettere sull'importanza di vivere in sintonia con la natura, ispirata dalla figura di Breveglieri, esempio di altruismo e dedizione al prossimo.

