Concerto Gospel di Natale a Bologna l’evento in San Petronio | il programma

Il 11 dicembre 2025, la basilica di San Petronio a Bologna ospiterà un emozionante Concerto Gospel di Natale, un evento atteso da molti. Un’occasione unica per vivere lo spirito delle festività attraverso musica e fede, coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione e spiritualità nel cuore della città.

Bologna, 11 dicembre 2025 - La basilica di San Petronio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti delle festività bolognesi. Sabato 13 dicembre, alle ore 19, le navate della chiesa simbolo della città risuoneranno per il grande Concerto Gospel di Natale, un evento a ingresso gratuito reso possibile dall'unione di tre importanti realtà del territorio: Confabitare, Confesercenti e Cna. La serata, condotta dalla giornalista Simona Iannessa, gode del patrocinio del Comune e del supporto di partner come Gruppo Hera, Conad e Banca di Bologna. Il programma del concerto. Il programma musicale promette un vero viaggio emozionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto Gospel di Natale a Bologna, l’evento in San Petronio: il programma

