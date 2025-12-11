Concerto di Capodanno a Roma si torna al Circo Massimo | si punta ad artisti anche di fama internazionale
Il Concertone di Capodanno a Roma torna al Circo Massimo, con l’obiettivo di includere artisti di fama internazionale. L’evento, previsto per il 31 dicembre, promette di offrire uno spettacolo imperdibile. I dettagli sugli artisti partecipanti saranno annunciati lunedì 15 dicembre in Campidoglio, mantenendo il massimo riserbo sul cast.
I nomi degli artisti verranno svelati lunedì 15 dicembre in Campidoglio. Per ora, quindi, c'è massimo riserbo sul roster dei cantanti che saliranno sul palco del Circo Massimo il 31 dicembre per il tradizionale Concerto di Capodanno.
Presentato oggi il 17esimo Concerto di Capodanno! Biglietti disponibili in cassa e su www.bigliettoveloce.it Comune di Asti Rasero Maurizio Paride Candelaresi Orchestra Sinfonica di Asti
Dicembre in musica con l'Orchestra della Toscana, torna il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi - Dicembre è un mese di intensa vitalità musicale, in cui la programmazione dell'Orchestra della Toscana si apre alla festa
I Tre Tenori, concerto di Capodanno a Roma - Le più belle Canzoni di Natale e Arie d'Opera nel meraviglioso Salone del Bernini a Palazzo Ripetta, elegante edificio storico del 1600 che sorge nel cuore di Roma, a due passi da Piazza del Popolo