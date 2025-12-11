Conceicao entra e cambia Juve Pafos | che impatto di Chico! La sua reazione social dopo la vittoria in Champions – FOTO

Conceicao, attaccante della Juventus Pafos, ha suscitato entusiasmo con il suo impatto in partita e una reazione sui social dopo la vittoria in Champions. La sua prestazione e il messaggio condiviso testimoniano il momento positivo della squadra e il contributo di Chico nel risultato.

Conceicao, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria contro il Pafos. Le sue parole – FOTO. Se la Juventus ha potuto tirare un sospiro di sollievo e incamerare tre punti fondamentali in Champions League, gran parte del merito va alla scossa elettrica arrivata dalla panchina. Francisco Conceicao è stato l’uomo della svolta nella vittoria per 2-0 contro il Pafos. Entrato nell’intervallo al posto di un opaco Zhegrova, il talentuoso esterno portoghese ha cambiato letteralmente marcia alla squadra, propiziando entrambe le reti che hanno deciso l’incontro. Il post da leader: umiltà e grinta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao entra e cambia Juve Pafos: che impatto di Chico! La sua reazione social dopo la vittoria in Champions – FOTO

#Conceicao elogiato dai giornali Il voto al migliore di #JuvePafos ? Vai su X

Conceicao? No Landucci Una delle trasferte più temibili di questa stagione è iniziata nel peggiore dei modi, in venti minuti andiamo sotto 2-0. L’infortunio di Leao ed un Nkunku insipido faceva presagire un’altra sconfitta in quel di Torino. A ridare qualche sp - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Conceiçao cambia la partita: le pagelle del match - La Juventus ottiene i tre punti grazie a una prestazione dai ritmi alterni, con alcuni ... Scrive tuttojuve.com

Zhegrova titolare dopo un anno: l’esperimento della Juventus non funziona - Zhegrova titolare dopo un anno: l’esperimento della Juventus non funziona Conceiçao entra e cambia la partita Come riferisce Gazzetta, la Juventus attendeva con ... Secondo tuttojuve.com