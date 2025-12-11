Con un petardo simulano la perdita di gas anziano derubato da finti operatori Il sindaco | Attenti alle truffe

Nel Ravennate si registrano nuovi episodi di truffe agli anziani, con metodi sempre più ingegnosi. Recentemente, un cittadino è stato derubato da falsi operatori che simulavano perdite di gas utilizzando petardi. Il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, invita alla massima attenzione e vigilanza per prevenire ulteriori raggiri.

Ancora truffe ai danni di cittadini anziani nel Ravennate. A denunciare un episodio, oggi, è Stefano Sangiorgi, sindaco di Massa Lombarda: "Non più tardi di questa mattina un anziano è stato truffato, in zona scuole elementari, da presunti operatori incaricati a rilevare fughe di gas". Da quanto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bergamo, petardi per simulare fughe di gas e derubare anziani in casa. Tre arresti - Avevano affinato la tecnica al punto che, per convincere gli anziani che erano realmente tecnici del gas, facevano scoppiare petardi per simulare l'odore di una perdita. Scrive bergamo.corriere.it

Petardi per simulare fughe di gas, entrare in casa e derubare gli anziani: fermata banda, tre arresti - Bergamo, 7 agosto 2025 – Smantellata una banda specializzata in furti in abitazione ai danni di anziani, attiva nel Nord Italia. Riporta ilgiorno.it