Con un petardo simulano la perdita di gas anziano derubato da finti operatori Il sindaco | Attenti alle truffe

Nuove truffe ai danni di anziani nel Ravennate: un anziano è stato derubato da falsi operatori che hanno simulato una perdita di gas con un petardo. Il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, invita alla massima attenzione, sottolineando la crescente presenza di questi episodi nel territorio.

Rimini, finti agenti di polizia simulano perdita di gas e derubano 85enne in casa - Una signora 85enne è stata derubata da due malviventi che si sono finti agenti di Polizia Municipale con tanto di pettorina. Secondo chiamamicitta.it

Fanno esplodere un petardo simulando una perdita di gas, poi svaligiano la casa di un anziano - I ladri, una coppia di truffatori, si sarebbero finti tecnici del gas per convincere la vittima ad aprire la porta e poter agire indisturbati ... Riporta today.it