Con Partenope Morricone mostrò il suo lato lirico quasi visionario

Ilgiornale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora il profilo artistico di Ennio Morricone attraverso il suo brano

Lo conoscono tutti. Lo cantano, lo fischiettano, lo citano: i cinefili che ignorano la musica, i musicisti che snobbando il cinema. Ma c’è un altro Ennio Morricone, che pochissimi conoscono, che per decenni s’è (quasi) vergognato dell’universale celebrità di Mission o di C’era una volta il West. Il Morricone colto, già allievo di Goffedo Petrassi, già musicista di Nuova Consonanza, che ancora nel 1996, al sommo d’una popolarità cinematografica globale, cercava d’imporre quell’altra sua musica, quella intellettuale e quasi ignorata, componendo un’opera lirica. La sua unica, mai rappresentata: Partenope. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

con partenope morricone mostr242 il suo lato lirico quasi visionario

© Ilgiornale.it - "Con “Partenope” Morricone mostrò il suo lato lirico, quasi visionario"

partenope morricone mostr242 suoDebutto al San Carlo: «La Partenope di Morricone: una donna-mito, anzi due» - «No, non ho cercato un filo narrativo, ho creato immagini, quasi immobili, come se avessi voluto creare una pittura... Segnala ilmattino.it

partenope morricone mostr242 suoDebutto assoluto di Partenope di Ennio Morricone al teatro San Carlo - Restituire ai cittadini i luoghi che custodiscono la storia della città. Da msn.com