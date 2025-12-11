Con Partenope Morricone mostrò il suo lato lirico quasi visionario

Lo conoscono tutti. Lo cantano, lo fischiettano, lo citano: i cinefili che ignorano la musica, i musicisti che snobbando il cinema. Ma c’è un altro Ennio Morricone, che pochissimi conoscono, che per decenni s’è (quasi) vergognato dell’universale celebrità di Mission o di C’era una volta il West. Il Morricone colto, già allievo di Goffedo Petrassi, già musicista di Nuova Consonanza, che ancora nel 1996, al sommo d’una popolarità cinematografica globale, cercava d’imporre quell’altra sua musica, quella intellettuale e quasi ignorata, componendo un’opera lirica. La sua unica, mai rappresentata: Partenope. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Con “Partenope” Morricone mostrò il suo lato lirico, quasi visionario"

Debutto al San Carlo: «La Partenope di Morricone: una donna-mito, anzi due» - «No, non ho cercato un filo narrativo, ho creato immagini, quasi immobili, come se avessi voluto creare una pittura...

Debutto assoluto di Partenope di Ennio Morricone al teatro San Carlo - Restituire ai cittadini i luoghi che custodiscono la storia della città.

Al @teatrosancarlo Morricone inedito - ''Partenope, musica per la sirena di Napoli'' è l'atto unico da domani in scena. Prove generali aperte alla città con ingresso gratuito

Questo pomeriggio alle ore 16:30 presso il Salone degli Specchi del Teatro San Carlo, discuteremo di "Partenope. Musica per la sirena di Napoli" unica, e mai rappresentata prima, opera lirica di Ennio Morricone. Un invito aperto a chiunque voglia capire