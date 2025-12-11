Il brand partenopeo ha presentato la nuova collezione a Parigi L’estetica del corpo è cambiata e di conseguenza anche il nostro modo di comprare. Che cosa offre il mercato fashion a chi indossa taglie lontane da quelle da campionario? Lo sa benissimo “Glow”, il marchio di moda curvy che quest’anno compie 5 primavere. “Glow”, e i suoi fondatori hanno avuto una visione, hanno innanzitutto intuito che esiste un bacino di nuove consumatrici con esigenze ancora non del tutto soddisfatte. Creare linee dedicate a loro, che non vestono il fit classico – se ancora così si può definire – è una scelta necessaria e innanzitutto corretta (oltre che conveniente economicamente). 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Con la moda di “Glow” ogni donna può sentirsi valorizzata