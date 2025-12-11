Comunicato Stampa | Prosegue a palazzo Ferro Fini accreditamento consiglieri regionali dodicesima legislatura

Il Consiglio Regionale del Veneto ha avviato il processo di accreditamento dei consiglieri della dodicesima legislatura presso Palazzo Ferro Fini. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la regolare attività istituzionale e la trasparenza delle operazioni. Di seguito, i dettagli più recenti e le modalità di aggiornamento sul procedimento in corso.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Prosegue a palazzo Ferro Fini accreditamento consiglieri regionali dodicesima legislatura

DIOCESI DI VITERBO Ufficio Comunicazioni Sociali COMUNICATO STAMPA NOTA n° 12 del 09 Dicembre 2025 Martedì 9 Dicembre, l’inaugurazione presso il rettorato dell’Università della Tuscia NASCE IN DIOCESI L’OSSERVATORIO TERRITORIALE Frutt - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Soprintendenza fantasma | Rifiutano il pendolarismo e la sede rimane vuota

Leggi anche: Arisa cerca l’uomo ideale con le app di incontri | Sottona con uno sono diventata esagerata ed è sparito

Comunicato Stampa: Prosegue a palazzo Ferro Fini accreditamento consiglieri regionali dodicesima legislatura - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... Secondo iltempo.it