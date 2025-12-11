Comunicato Stampa | Experian Italia | BNPL a +56,7% su base annua picco del +44,7% nella settimana del Black Friday

Nel novembre 2025, il mercato italiano del credito ha evidenziato una forte crescita del segmento Buy Now Pay Later (BNPL), con un aumento del +56,7% rispetto all'anno precedente. La settimana del Black Friday ha registrato un picco del +44,7%, sottolineando l'importanza crescente di questa modalità di pagamento tra i consumatori italiani.

Il mercato italiano del credito a novembre 2025 è stato fortemente caratterizzato da un'eccezionale crescita del buy now pay later, che registra un notevole +56,7% nelle richieste su base annua. Questo dinamismo è stato amplificato durante la settimana del Black Friday 2025, che ha visto un incremento del +44,7% nelle richieste rispetto all'anno precedente. Parallelamente, il settore dei mutui immobiliari ha visto un calo complessivo del 12,7% su base annua, sebbene la Generazione Z sia in controtendenza con una crescita del +29,7% nelle proprie richieste. I prestiti personali mostrano un andamento più stabile con un +5,7% rispetto all'anno precedente, mentre i prestiti finalizzati sono in contrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it