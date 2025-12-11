Comune pubblicata la nuova graduatoria per l' emergenza abitativa | ammesse 488 istanze

Il Comune di Palermo ha reso disponibile online la nuova graduatoria relativa all'emergenza abitativa, includendo 488 istanze ammesse. Questa pubblicazione rappresenta un passo importante per chi cerca assistenza abitativa nella città e testimonia l’impegno dell'amministrazione nel fronteggiare le esigenze della comunità.

