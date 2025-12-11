Comune pubblicata la nuova graduatoria per l' emergenza abitativa | ammesse 488 istanze

Palermotoday.it | 11 dic 2025

Il Comune di Palermo ha reso disponibile online la nuova graduatoria relativa all'emergenza abitativa, includendo 488 istanze ammesse. Questa pubblicazione rappresenta un passo importante per chi cerca assistenza abitativa nella città e testimonia l’impegno dell'amministrazione nel fronteggiare le esigenze della comunità.

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo la nuova graduatoria per l'emergenza abitativa. A essere ammesse, attraverso la nuova procedura informatizzata, sono state 488 istanze. Per la definizione definitiva della graduatoria - si legge in una nota dell'assessorato - sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

