Comune di Capannori Il trasporto pubblico costa 422mila euro

Il Comune di Capannori ha annunciato un investimento di 422 mila euro per il 2026 destinato al servizio di trasporto pubblico locale. Questa cifra rappresenta un impegno importante per garantire la mobilità dei cittadini e sostenere il sistema di trasporto nella comunità. La spesa sarà coperta dall’amministrazione comunale, che mira a migliorare l’offerta e l’efficienza del servizio.

Sarà di 422 mila euro la spesa per il 2026 a carico del Comune di Capannori, per il servizio di trasporto pubblico locale. Prenotata anche la spesa aggiuntiva per il potenziamento della linea urbana numero 6, in vista della manifestazione Lucca Comics e Game del 2026. Lo si deduce dalla determinazione numero 1712 del 9 dicembre 2025, all'albo pretorio on line del Municipio di piazza Moro. Il servizio di Tpl comprende: le linee extraurbane, che ricadono in parte sotto il lotto regionale, finanziato dalla Regione Toscana e, in parte, sotto il lotto provinciale, che fa capo alla Provincia di Lucca e cofinanziato dagli enti locali interessati; le linee urbane, comprese in un contratto a titolarità della Regione Toscana e gestite dai Comuni individuati con specifico accordo.

