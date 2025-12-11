Compra medaglie e gioielli con vaglia postali falsi | condannato per truffa

Un uomo è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per aver acquistato medaglie e gioielli utilizzando vaglia postali falsificati. L'episodio evidenzia le conseguenze legali di pratiche fraudolente nel commercio, sottolineando l'importanza di metodi di pagamento sicuri e autentici.

Paga il corriere con vaglia postali falsificati, condannato per truffa aggravata a due anni e mezzo di reclusione.L’imputato era accusato di aver acquistato una preziosa collezione di medaglie d’oro e una collana con diamanti, pagandole con due vaglia postali completamente contraffatti.L’uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

