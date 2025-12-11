Complici nella vita invincibili sulla pista | Valter e Mara sono campioni del mondo

Trentotoday.it | 11 dic 2025

Valter Rossi e Mara Lorenzon, marito e moglie di Desenzano del Garda, hanno conquistato il titolo di campioni del mondo di ballo Over 70 nella categoria Over Standard. La loro passione e dedizione li hanno portati sul tetto del mondo, dimostrando che l’amore e la determinazione sono la chiave del successo, anche a età avanzata.

