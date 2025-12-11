Complice Atreju i silenti Fratelli laziali puntano al 2027 al grido di ambiente e sicurezza

Nella cornice dei giardini di Castel Sant’Angelo, si svolge Atreju, la festa meloniana, che vede i Fratelli laziali emergere con un nuovo slancio. Complice questo evento, i silenti esponenti di questa formazione puntano al 2027, portando avanti un messaggio di attenzione all’ambiente e alla sicurezza, segnando una fase di rinnovato risveglio politico.

La cornice si presta, sotto l'arcangelo Gabriele che rinfodera l'arma, nei giardini di Castel Sant'Angelo: sono i giorni di Atreju, festa meloniana, e la destra laziale s'è desta, nel senso che, ac.

