Complice Atreju i silenti Fratelli laziali puntano al 2027 al grido di ambiente e sicurezza

Nella cornice dei giardini di Castel Sant’Angelo, si svolge Atreju, la festa meloniana, che vede i Fratelli laziali emergere con un nuovo slancio. Complice questo evento, i silenti esponenti di questa formazione puntano al 2027, portando avanti un messaggio di attenzione all’ambiente e alla sicurezza, segnando una fase di rinnovato risveglio politico.

La cornice si presta, sotto l'arcangelo Gabriele che rinfodera l'arma, nei giardini di Castel Sant'Angelo: sono i giorni di Atreju, festa meloniana, e la destra laziale s'è desta, nel senso che, ac.

Fratelli d’Italia invita Elly Schlein ad Atreju, la segretaria Pd: “Solo se il confronto sarà con Meloni” - Elly Schlein sarebbe pronta a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo, ma solo se sarà possibile un confronto pubblico con la premier Giorgia Meloni, ... Scrive fanpage.it

Giorgia Meloni ha annunciato per l'edizione di quest'anno di Atreju, evento annuale di Fratelli d'Italia a Roma, la partecipazione anche del presidente dell'Anp Abu Mazen. Il governo Meloni tenta di ripulire la propria immagine complice del genocidio palestine