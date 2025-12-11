Completato il restauro della Madonna del Latte l’affresco torna a splendere

L’affresco della “Madonna del Latte” è stato recentemente restaurato a Firenze, riportando alla luce i dettagli originali dell’opera. Presentato questa mattina, il capolavoro raffigura la Vergine con il Bambino tra i santi Giovanni Battista e Bartolomeo, ed è stato recuperato grazie al lavoro di Cristina Napolitano e al sostegno di Friends of Florence.

Firenze, 11 dicembre 2025 — É stato presentato questa mattina l'affresco raffigurante La Madonna del Latte con Bambino tra i santi Giovanni Battista e Bartolomeo recentemente restaurato da Cristina Napolitano sotto la sorveglianza della Soprintendenza di Firenze, con il dono di Friends of Florence. Il progetto, che nel 2024 ha vinto il Premio Friends of Florence Salone dell'Arte del Restauro di Firenze, torna visibile senza ponteggi nella chiesa di Sant'Ambrogio. "Siamo davvero lieti di presentare oggi l'affresco della Madonna del Latte in Sant'Ambrogio, un restauro che consente di restituire alla comunità un tassello fondamentale del Trecento fiorentino, confermando ancora una volta l'impegno della nostra Fondazione nella tutela del patrimonio storico artistico cittadino – sottolinea la presidente di Friends of Florence Simonetta Brandolini d'Adda – Ringraziamo il parroco di S.

