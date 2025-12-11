Como il testimone scopre l’inganno | la sposa era già sposata con un altro uomo

A Como, un matrimonio da sogno si trasforma in un dramma quando un testimone scopre che la sposa era già sposata. La cerimonia, impeccabile e circondata da un'atmosfera suggestiva sul lago, nascondeva un inganno che sconvolge gli invitati e mette in discussione l'intera verità dietro la festa.

La cerimonia perfetta che nascondeva una bugia. Abito bianco, invitati eleganti e una location mozzafiato sul lago di Como: tutto lasciava pensare a un matrimonio civile impeccabile. In realtà, quella celebrazione era una messinscena orchestrata dalla sposa, che risultava già sposata con un altro uomo. A far crollare l'intero castello di bugie è stato uno dei testimoni dello sposo, insospettito da alcuni dettagli. Il finto matrimonio e i primi sospetti. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, la cerimonia si è svolta la scorsa settimana ed è stata celebrata da un conoscente della sposa, senza alcun funzionario pubblico.

