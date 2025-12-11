Como ciliegi di via XX Settembre i residenti | Il Comune non rispetta la memoria urbana

A poche ore dal deposito di oltre 700 firme e migliaia di adesioni online, il Comitato “Cittadini per i Ciliegi di via XX Settembre” ha partecipato a un incontro improvviso convocato dal Comune. I residenti criticano la gestione dell’amministrazione, accusandola di non rispettare la memoria urbana e di mettere a rischio i ciliegi storici della zona.

Como, 11 dicembre 2025 – A poche ore dal deposito di oltre 700 firme autografe, che si sommano alle migliaia di adesioni online, il Comitato "Cittadini per i Ciliegi di via XX Settembre" è stato protagonista di un incontro lampo che si è tenuto ieri sera, in seguito a una convocazione informale ricevuta nel pomeriggio. "Durante il colloquio – dicono i referenti del Comitato – l' Amministrazione Comunale ha comunicato di aver acquisito una nuova perizia di parte, che conferma le conclusioni del parere reso dalla dottoressa Zottola, utilizzato per giustificare la delibera sull'abbattimento dei ciliegi".

