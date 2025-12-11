Como arrivano i rinforzi | nominati 20 nuovi carabinieri in servizio in varie stazioni

Questa mattina, il Prefetto di Como Corrado Conforto Galli ha incontrato 15 dei 20 nuovi carabinieri appena arrivati nel Comasco. I rinforzi, destinati a diverse stazioni della provincia, rafforzano la presenza e la sicurezza sul territorio, contribuendo a garantire un servizio più efficiente alla comunità locale.

Como, 11 dicembre 2025 – Sono stati incontrati questa mattina dal Prefetto di Como Corrado Conforto Galli, 15 dei 20 nuovi carabinieri che hanno recentemente hanno preso servizio nel Comasco. Sono stati destinati alla Tenenza di Mariano Comense e in 16 stazioni su tutto il territorio. Il Prefetto nel suo saluto, ha sottolineato il fondamentale ruolo che ciascuno di loro svolgerà per il rafforzamento della sicurezza del territorio lariano e le “connotazioni di professionalità e umanità proprie dell’ Arma che ogni Carabiniere interpreta nello svolgimento delle proprie funzioni”. Una presenza capillare sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it