Community Memories all’Oratorio Novo la videoinstallazione

Parmatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Community Memories” inaugura all’Oratorio Novo con una videoinstallazione, segnando una nuova fase di restituzione delle memorie audiovisive raccolte nel territorio di Parma e provincia. L’iniziativa, parte di “Archivi Vivi – Home Movies Parma”, mira a condividere e valorizzare i ricordi privati, trasformandoli in una memoria collettiva accessibile a tutti.

Sabato 13 dicembre prenderà avvio Community Memories. Dagli sguardi privati alla memoria diffusa, la nuova fase di restituzione delle memorie audiovisive private del territorio di Parma e provincia, raccolte nell’ambito del progetto “Archivi Vivi – Home Movies Parma”. La mostra, ospitata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

