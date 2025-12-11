Community Memories all’Oratorio Novo la videoinstallazione
Il progetto “Community Memories” inaugura all’Oratorio Novo con una videoinstallazione, segnando una nuova fase di restituzione delle memorie audiovisive raccolte nel territorio di Parma e provincia. L’iniziativa, parte di “Archivi Vivi – Home Movies Parma”, mira a condividere e valorizzare i ricordi privati, trasformandoli in una memoria collettiva accessibile a tutti.
Sabato 13 dicembre prenderà avvio Community Memories. Dagli sguardi privati alla memoria diffusa, la nuova fase di restituzione delle memorie audiovisive private del territorio di Parma e provincia, raccolte nell’ambito del progetto “Archivi Vivi – Home Movies Parma”. La mostra, ospitata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma, dal 13 al 21 dicembre 2025 Le memorie private di Parma diventano patrimonio collettivo. Community Memories è l