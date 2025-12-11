Commisso | La Fiorentina non è in vendita La crisi? Mi scuso con i tifosi tutti sono responsabili Ma le minacce ai giocatori sono indegne

Rocco Commisso chiarisce la posizione della Fiorentina, negando qualsiasi vendita del club. Il presidente si scusa con i tifosi per la crisi attuale, sottolineando la responsabilità collettiva. Condanna inoltre le minacce ai giocatori, definendole indegne. In un messaggio diretto, Commisso esprime il suo desiderio di tornare a contatto con la squadra e il club.

Firenze – Presidente Rocco Commisso, prima di tutto come sta? "Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo". In questo periodo si parla tanto di una possibile cessione della società, alcuni la invocano, lei può fare chiarezza? "Ancora una volta questa domanda? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l'ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti.