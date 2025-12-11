Commisso chiede scusa ai tifosi della Fiorentina | Non possiamo permetterci di andare in Serie B

Fanpage.it | 11 dic 2025

Rocco Commisso si rivolge ai tifosi della Fiorentina, chiedendo scusa e sottolineando l'importanza di evitare la retrocessione. Il presidente esprime fiducia nel lavoro di Vanoli e analizza la difficile situazione attuale della squadra, ultima in classifica, evidenziando la necessità di miglioramenti per salvaguardare il futuro del club.

Commisso parla per la prima volta della situazione della Fiorentina, ultima in classifica: "Vanoli ha la mia massima fiducia, non abbiamo risposto come dovevamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

