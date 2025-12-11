Commissione d' inchiesta Covid Sileri si tira fuori | Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa ed evoca minacce da staff di Speranza

Sileri si distanzia dalla Commissione d'inchiesta Covid, dichiarando di ignorare le decisioni sul protocollo tachipirina e vigile attesa, e menzionando minacce da parte dello staff di Speranza. La sua posizione solleva interrogativi sulle dinamiche interne e la responsabilità nelle scelte legate alla gestione della pandemia.

Sileri si tira fuori quando si tratta di discutere dei temi più importanti legati alla "pandemia" come il protocollo Tachiripina e vigile attesa. E parla di presunte minacce dall'ex capo di gabinetto di Speranza Anche l'ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è stato audito in commissio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Commissione d'inchiesta Covid, Sileri si tira fuori: "Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa", ed evoca "minacce" da staff di Speranza

#SistemaBancario e finanziario. In Commissione d'inchiesta, audizione dell’Amministratore delegato @BancoBPMSpa Giuseppe Castagna Diretta ? webtv.senato.it/webtv/commissi… Vai su X

Emergono nuove, clamorose rivelazioni dalla commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19. Nel corso della sua audizione, l’ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha reso dichiarazioni di estrema gravità. - facebook.com Vai su Facebook

Covid, accuse esplosive, ricatto a Sileri dal gabinetto Speranza, “stai buono o tiro fuori i dossier” - Le rivelazioni in commissione su pressioni, minacce e caos interno al Ministero della Salute durante la prima ondata denunciate da esponenti di Fratelli d’Italia. Come scrive msn.com

Commissione d’inchiesta su gestione emergenza Covid. Tre le proposte all’esame che puntano a far chiarezza sulle decisioni prese, gli acquisti effettuati e la mancanza di ... - Italia Viva in Affari socialai alla Camera hanno un contenuto simile, differenziandosi solo in parte sulle competenze attribuite alla ... Si legge su quotidianosanita.it