Commissione di vigilanza l’intergruppo di opposizione | Scaricabarile tra Occhiuto e Ferro

Reggiotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intergruppo di opposizione critica duramente la Commissione di vigilanza, accusando Occhiuto e Ferro di uno scaricabarile. Secondo loro, i buoni propositi del primo consiglio regionale sono stati sostituiti da mancanze e divergenze, evidenziando tensioni e difficoltà nel percorso amministrativo della maggioranza.

“Il fair play e i buoni propositi di Occhiuto e della sua maggioranza nel corso del primo consiglio regionale sono già uno sbiadito ricordo. La fame di potere del peggiore centrodestra della storia repubblicana ha già fagocitato il gentlemen agreement sulla commissione di vigilanza, la cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

