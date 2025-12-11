Commissione di vigilanza l’intergruppo di opposizione | Scaricabarile tra Occhiuto e Ferro

L'intergruppo di opposizione alla Commissione di vigilanza critica le recenti dinamiche politiche tra Occhiuto e Ferro, evidenziando uno scaricabarile e una perdita di spirito collaborativo. Nel primo consiglio regionale, i buoni propositi sembrano ormai un ricordo sfumato, lasciando spazio a tensioni e disaccordi tra le parti.

“Il fair play e i buoni propositi di Occhiuto e della sua maggioranza nel corso del primo consiglio regionale sono già uno sbiadito ricordo. La fame di potere del peggiore centrodestra della storia repubblicana ha già fagocitato il gentlemen agreement sulla commissione di vigilanza, la cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Commissione di vigilanza, tensione in Calabria: minoranza esclusa alza la voce - I consiglieri di opposizione denunciano il mancato rispetto del “gentlemen agreement” sulla presidenza. Riporta zoom24.it

Vigilanza, l’intergruppo di opposizione in consiglio regionale: “violato il gentlemen agreement per saldare cambiali elettorali” - “Il fair play ed i buoni propositi di Occhiuto e della sua maggioranza nel corso del primo consiglio regionale sono già uno sbiadito ricordo. Scrive strettoweb.com