Commessi crimini contro l' umanità Il rapporto di Amnesty International inchioda Hamas

Un rapporto di Amnesty International accusa Hamas di aver commesso crimini contro l'umanità, evidenziando il massacro del 7 ottobre e il trattamento degli ostaggi rapiti. L'organizzazione sottolinea atti di omicidio e tortura, evidenziando le gravi responsabilità del gruppo nelle recenti violenze e abusi.

Con il massacro del 7 ottobre e il trattamento riservato agli ostaggi rapiti, Hamas ha commesso crimini contro l'umanità, tra cui omicidio e tortura. Lo scrive Amnesty International in un rapporto intitolato “Prendere di mira i civili: omicidi, prese di ostaggi e altre violazioni da parte di gruppi armati palestinesi in Israele e Gaza”, in cui condanna il gruppo islamista e altre fazioni armate palestinesi per i crimini commessi durante il massacro e chiede la restituzione delle spoglie dell'ultimo ostaggio rimasto, il sergente maggiore Ran Gvili. Amnesty International aveva già accusato Hamas di aver commesso crimini di guerra durante il massacro, ma non aveva mai affermato che la portata e la natura della violenza raggiungessero la soglia dei crimini contro l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Commessi crimini contro l'umanità”. Il rapporto di Amnesty International inchioda Hamas

La Corte penale internazionale condanna Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman a 20 anni per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Darfur. È la prima sentenza della Cpi per le atrocità della milizia Janjaweed ? l.euronews.com/mzav Vai su X

La Corte penale internazionale condanna Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman a 20 anni per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Darfur. È la prima sentenza della Cpi per le atrocità della milizia Janjaweed ? https://l.euronews.com/ZP3e - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, “Hamas ha commesso crimini contro l'umanità”. Il rapporto di Amnesty International inchioda i terroristi - Con il massacro del 7 ottobre e il trattamento riservato agli ostaggi rapiti, Hamas ha commesso crimini contro l’umanità, tra cui ... Da iltempo.it

Amnesty accusa Hamas: crimini contro l'umanità. Il gruppo palestinese: tregua in cambio del congelamento delle armi - Il leader del gruppo terrorista apre a una forza internazionale nella Striscia di Gaza ... Scrive italiaoggi.it