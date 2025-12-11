Commessi crimini contro l' umanità Il rapporto di Amnesty International inchioda Hamas

Un rapporto di Amnesty International accusa Hamas di aver commesso crimini contro l'umanità, evidenziando il massacro del 7 ottobre e il trattamento degli ostaggi rapiti. L'organizzazione sottolinea atti di omicidio e tortura, evidenziando le gravi responsabilità del gruppo nelle recenti violenze e abusi.

Con il massacro del 7 ottobre e il trattamento riservato agli ostaggi rapiti, Hamas ha commesso crimini contro l'umanità, tra cui omicidio e tortura. Lo scrive Amnesty International in un rapporto intitolato “Prendere di mira i civili: omicidi, prese di ostaggi e altre violazioni da parte di gruppi armati palestinesi in Israele e Gaza”, in cui condanna il gruppo islamista e altre fazioni armate palestinesi per i crimini commessi durante il massacro e chiede la restituzione delle spoglie dell'ultimo ostaggio rimasto, il sergente maggiore Ran Gvili. Amnesty International aveva già accusato Hamas di aver commesso crimini di guerra durante il massacro, ma non aveva mai affermato che la portata e la natura della violenza raggiungessero la soglia dei crimini contro l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

