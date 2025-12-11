Commento al Vangelo di oggi 11 dicembre 2025 | Mt 11,11-15

L'odierna riflessione sul Vangelo di Matteo (11,11-15) invita a contemplare la grandezza e la testimonianza di Giovanni Battista, il precursore che ha aperto le porte al Messia. Meditare su queste parole ci aiuta a riscoprire il valore della fede e della testimonianza cristiana, affrontando la giornata con rinnovato spirito di ascolto e impegno.

Meditiamo il Vangelo dell'11 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell'Elìa che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!» Giovedì della seconda settimana di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,11-15.

